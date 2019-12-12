МАРТ: Влияние продовольственных цен на инфляцию в ноябре снизилось на 0,3 пп

В ноябре 2019 года годовая инфляция в большей степени уменьшилась за счет сокращения влияния цен на продовольственные товары на 0,3 процентного пункта, сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ.

Инфляция в ноябре к октябрю 2019 года составила 0,2%, с начала года 4,2%.

В ноябре 2019 года. в годовом выражении продолжилось замедление роста цен на мясо и мясопродукты, а также хлеб и хлебобулочные изделия, что, по оценке, обусловило 0,2 процентного пункта снижения роста потребительских цен в целом.

Кроме того, отмечается значительное снижение интенсивности роста цен на плодоовощную продукцию как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с аналогичным месяцем предыдущего года, в результате чего годовой прирост цен на нее снизился с 16,2 процента в октябре 2019 г. до 12,1 процента в ноябре 2019 г.

В ноябре 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем на рынке плодоовощной продукции отмечается сезонное удорожание огурцов, помидоров и перцев, а также яблок и винограда.

При этом в ноябре отмечается снижение тарифов на услуги пассажирского транспорта и цен на значительную часть непродовольственных товаров: обувь, парфюмерно-косметические товары, синтетические моющие средства, медикаменты и др.

Продолжилось замедление темпов роста регулируемых цен и тарифов: в годовом выражении их прирост составил 7,5 процента (7,6 процента месяцем ранее). Это по-прежнему обусловлено в большей степени более умеренным повышением цен на автомобильное топливо – 0,6 процента в ноябре 2019 г., против 1,8 процента в ноябре 2018 г.

В ноябре 2019 г. отмечается повышение тарифов на услуги отопления на 2,2 процента, а также цен на табачные изделия и алкогольные напитки на 1,1 и 0,6 процента соответственно.