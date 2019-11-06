Нацбанк РБ не исключает снижения инфляция до 4%

Нацбанк Беларуси допускает возможным снижение уровня инфляции в стране в среднесрочной перспективе до 4%.

"Мы допускаем в качестве цели по инфляции на ближайшую пятилетку определить 4%", - сказал сегодня на брифинге глава Нацбанка РБ Павел Каллаур.

Он обратил внимание на замедление монетарной инфляции в течение последних кварталов, что позволяет прогнозировать инфляцию по итогу текущего года на уровне около 5% несмотря на небольшое ускорение инфляции в октябре из-за роста цен на плодоовощную продукцию.

Сегодня Нацбанк РБ принял решение о понижении ставки рефинансирования с 9,5% до 9% годовых. По словам главы НБ РБ, это решение скорее затрагивает следующий год.

"Наша цель по инфляции на 2020 год - не выше 5% … в прогнозируемых нами условиях и с учетом принятого решения по ставкам прирост потребительских цен по итогам следующего года не превысит 5%", - заявил Каллаур.

По его словам, замедлению инфляции также способствуют внешние условия.

"Внешние условия стали менее инфляционными", - сказал глава НБ РБ.