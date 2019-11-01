Глава Нацбанка РБ готов рискнуть должностью ради ценовой стабильности

Нацбанк Беларуси готовит поправки в Банковский кодекс страны, предусматривающие обязательную отставку руководства регулятора в случае не достижения поставленных целей по инфляции.

«В Банковском кодексе мы определили ответственность правления Национального банка - если цель по инфляции не будет выполняться, то это не повод, а обязанность нас отправить в отставку», - заявил сегодня глава Нацбанка РБ Павел Каллаур.

Вместе с тем, он назвал необходимое условие внесения такой поправки.

«Это должно быть в законодательстве. Но при такой ответственности должна быть обеспечена и операционная независимость центрального банка. Иначе ничего не будет, и, в первую очередь, не будет доверия», - отметил глава Нацбанка РБ.

Каллаур призвал все власти Беларуси помочь с реализацией этих «начинаний».

Ранее Нацбанк РБ сообщил, что перейдет от монетарного таргетирования к таргетированию инфляции с января 2021 года.