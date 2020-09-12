Последнее обновление: 12.09.2020 10:31

Евросоюз призывает власти Беларуси начать диалог с Координационным советом

Европейский Союз выражает сожаление по поводу все чаще проявляющегося открытого пренебрежения верховенством закона в Беларуси, в частности эскалации насилия и принудительного изгнания членов Координационного совета в нарушение законодательства Беларуси и ее международных обязательств.

«Все члены президиума Координационного совета, кроме лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, арестованы или вынуждены покинуть страну. В знак солидарности с ней периодически останавливаются дипломаты ЕС. Незаконно задержаны Максим Знак, Мария Колесникова, Сергей Дылевский, Лилия Власова. Ранее Павел Латушка и Ольга Ковалькова были вынуждены покинуть страну», - говорится в заявлении, обнародованном Советом Европейского Союза в пятницу, 11 сентября.

Гражданское общество и участники дискуссий о будущем Беларуси, включая членов Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия. Поэтому ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных лиц, включая политических заключенных, и обеспечить, чтобы такие незаконные действия не продолжались и не повторялись.

Европейский Союз напоминает о необходимости всестороннего национального диалога с более широким обществом, в частности с Координационным советом, ведущего к мирному урегулированию и позитивному ответу на требования белорусского народа о проведении новых демократических выборов.

«Преследование, насилие и принудительное изгнание членов Координационного совета и других представителей гражданского общества противоречат этой цели. Впечатляющая приверженность белорусского народа демократическому будущему и настойчивый призыв к уважению его основных прав заслуживают другого ответа», - подчеркивается в заявлении.

ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов, и готов принять дальнейшие ограничительные меры по мере необходимости.

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