Последнее обновление: 13.03.2020 08:30

Московский суд оштрафовал BBC World News

Категории: Россия СМИ

Никулинский суд Москвы наложил в четверг, 12 марта, несколько штрафов за нарушение российского законодательства на телеканал BBC World News и его главного редактора Екатерину Якушенко.

В общей сложности канал и редактор должны выплатить около 36 тысяч рублей (434 евро). Их оштрафовали по административным протоколам Роскомнадзора за непредставленные экземпляры программ в ФГУП ВГТРК и отсутствие в передачах маркировки о содержании информации, которая может навредить здоровью и развитию детей, передает DW.

Телеканал и Якушенко признали вину в непредставлении программ, но отказались признавать ее за отсутствие маркировки. По словам представителя канала, сотрудник Роскомнадзора из-за плохого знания английского не смог корректно перевести содержание передачи.

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