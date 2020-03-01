Последнее обновление: 01.03.2020 08:58

Независимые российские СМИ создают синдикат

Категории: Россия СМИ

Независимые российские СМИ объединились в "Синдикат-100". Об этом в субботу, 29 февраля, было объявлено на организационной встрече. На данный момент в синдикат вошли 25 изданий.

Среди них: телеканал "Дождь", Meduza, "Эхо Москвы", "Новая газета", Znak.com, "Такие дела", "Бумага", "Тайга.инфо", ТВ2, "Юга.ру", 7x7, "Черновик, "Северопост.ру" и другие, передает DW.

Главная цель синдиката - независимое освещение проблем страны. "Против нас работает гигантская, обслуживаемая бюджетом машина. Но мы можем самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей", - заявил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Формат совместной работы еще находится в процессе планирования. Отмечается, что синдикату предстоит "большая полевая работа, исследование российской бедности, пожаров, детских болезней, качества лечения и экологии". Профессиональное сообщество готово принять в свои ряды и другие СМИ.

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