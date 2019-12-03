В 2020 году 9 банкам Беларуси предстоит провести IT-аудит

Нацбанк РБ совместно с аудиторскими компаниями подготовил техническое задание на проведение IT-аудита в банках страны.

Об этом сообщила начальник главного управления банковского надзора Национального банка Елена Машнина на презентации компанией Deloitte & Touche исследования, посвященного оценке уровня зрелости управления рисками в финансовом секторе Беларуси.

"Совместно с аудиторскими компаниями Национальным банком подготовлено техническое задание о проведении IT-аудита. Такую процедуру мы распространили в обязательном порядке только на семь крупнейших банков, которые включены в первую группу значимости. Кроме того, один банк высказал пожелание добровольно провести такой аудит. Еще одному банку мы направили предписание о необходимости проведения независимого IT-аудита. Соответственно, ожидаем результаты от девяти банков", - сообщила Машнина.

Отчеты IT-аудита должны быть представлены в Нацбанк не позднее 1 октября 2020 года. На основании этих отчетов регулятор намерен разработать обязательный для всего банковского сектора документ.

IT-аудит включает анализ текущего состояния информационных технологий, информационной безопасности и киберустойчивости, оценку зрелости IT-процессов.