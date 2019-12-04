Госпакет акций Приорбанка будет выставлен на аукцион в 2020 году

Госкомитет по имуществу Беларуси в следующем году проведет аукцион по продаже госпакета акций Приорбанка.

Об этом сегодня сообщил председатель Госкомимущества Андрей Гаев, передает Интерфакс-Запад.

"Аукцион по Приорбанку состоится уже в следующем году. Две недели нужно на уточнение оценки. Минимум месяц нужен на уведомление потенциальных покупателей. Даже будет чуть больше срок определен, чтобы банки, проявляющие интерес, могли провести свои внутренние процедуры", - сказала Гаев.

В конце марта правительство Беларуси приняло решение о консолидации миноритарных пакетов акций ОАО "Приорбанк", которые находятся в госсобственности. В результате консолидации суммарная госдоля составила 6,32%. Между тем, еще 4,81% акций Приорбанка принадлежат физлицам.

В апреле текущего года Госкомимущество РБ сообщило о готовности продать Европейскому банку реконструкции и развития госдолю в Приорбанке за 17 млн евро. ЕБРР хочет выкупить по договоренности с белорусскими властями с целью ее дальнейшей перепродажи основному собственнику Raiffeisen CIS Region Holding GmbH, которому сейчас принадлежит 87,74%.