Последнее обновление: 13.12.2019 14:07

СМИ узнали о продлении контракта с главой Нацбанка РБ

Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур сохранит пост в течение ближайших лет, соответствующий контракт парафирован.

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на источник в банковских кругах.

"Контракт с нынешним главой Нацбанка Павлом Каллауром продлен. В Беларуси, как правило, контракт с руководителем Нацбанка заключается на 5 лет", - сказал источник агентства.

В пресс-службе Нацбанка не стали опровергать данную информацию.

"Председатель правления Национального банка назначается и освобождается от должности указами президента Республики Беларусь. Указ о назначении нынешнего председателя правления №622 был подписан 27 дек 2014 года, срок нахождения в должности в указе не обозначен", - пояснил представитель пресс-службы.

Каллаур возглавляет Нацбанк с 27 декабря 2014 года.

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