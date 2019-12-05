Последнее обновление: 05.12.2019 14:24

ЕБРР предоставил кредитование в рублях белорусскому банку

Европейский банк развития и реконструкции предоставил государственному банку Дабрабыт кредит на сумму 11 млн. белорусских рублей в белорусских рублях на операции по кредитованию малого бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕБРР в Беларуси.

«Кредиты в местной валюте позволят отечественному малому и среднему бизнесу избежать валютных рисков и предполагают более длительные сроки погашения по сравнению с другими кредитами, имеющимися на рынке», - говорится в сообщении.

Кредитное соглашение подписано сегодня в Минске в ходе визита первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование