ЕБРР предоставил кредитование в рублях белорусскому банку

Европейский банк развития и реконструкции предоставил государственному банку Дабрабыт кредит на сумму 11 млн. белорусских рублей в белорусских рублях на операции по кредитованию малого бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕБРР в Беларуси.

«Кредиты в местной валюте позволят отечественному малому и среднему бизнесу избежать валютных рисков и предполагают более длительные сроки погашения по сравнению с другими кредитами, имеющимися на рынке», - говорится в сообщении.

Кредитное соглашение подписано сегодня в Минске в ходе визита первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка.