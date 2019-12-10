Банки и Таможенный комитет РБ переходят на электронные гарантии

Национальный банк и Государственный таможенный комитет Беларуси заключили соглашение о переходе на электронное обращение банковских гарантий между банками и таможенными органами.

Соглашение вступает в силу с 25 июня 2020 года сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

«Внедрение указанного механизма позволит оптимизировать порядок взаимодействия по банковским гарантиям, сократить срок их обработки, а также исключить мошенничество со стороны субъектов хозяйствования, связанное с возможностью подделки гарантий на бумажном носителе», - говорится в сообщении.

Выпуск и обращение банковских гарантий будет осуществляться посредством информационных сетей Национального банка и Государственного таможенного комитета в виде электронных документов.

В 2018 году банки РБ предоставили 4,6 тыс. гарантий, из которых 43% – в пользу таможенных органов.