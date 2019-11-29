Последнее обновление: 29.11.2019 18:05

Нацбанк РБ повесит Поставский молочный завод на пул из 5-6 банков

После заявления Лукашенко о том, что в банках страны «жирует жулье», и его поручении «нагрузить» банки помощью сельхозпредприятиям Витебской области, Нацбанк РБ достаточно оперативно выкрутился из сложившейся ситуации.

Как сообщил сегодня глава НБ РБ Павел Каллаур, в Витебской области на базе Поставского молочного завода планируется создать агрохолдинг, в который войдут еще 7-8 сельхозпредприятий региона.

"В развитие агропромышленного комплекса Витебской области и в соответствии с поручением Президента хотели бы создать на базе Поставского молочного завода холдинг, в который войдут еще семь сельскохозяйственных предприятий Поставского района", - сказал председатель правления Нацбанка, которого цитирует БелТА.

По его словам, участниками этого проекта станут пул банков (пять-шесть банков, привлеченных для совместной работы), государственные страховые компании, Витебский облисполком и Поставский райисполком.

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