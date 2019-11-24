ЕИБ открывает новые кредитные линии двум госбанкам Беларуси

Европейский инвестиционный банк предоставляет очередные кредитные линии двум государственным банкам Беларуси для последующего кредитования частных предприятий малого и среднего бизнеса.

Соответствующие соглашения были подписаны 22 ноября 2019 года в ходе визита премьера РБ на инвестиционный саммит Восточного партнерства, проводимый под эгидой Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.

Кредитные средства будут направлены на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса с численностью сотрудников до 250 человек и долей участия государства в уставном капитале не более 25%.

В частности, ЕИБ предоставит 85 млн евро Беларусбанку и 20 млн. евро Белагропромбанку сроком на 6 лет (данный срок указан в пресс-релизе Белагропромбанка).

Оба банка уже ранее получали средств от ЕИБ на кредитование МСБ: 25 млн. евро и 50 млн. евро соответственно.