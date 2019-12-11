Последнее обновление: 11.12.2019 08:37

Госдеп США анонсировал заявление по сотрудничеству России и США в экономике

Категории: Россия США

Глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что в ближайшем будущем будут озвучены важные заявления об экономическом сотрудничестве с Россией.

Об этом он рассказал на пресс-конференции с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, передает РБК.

«Я думаю, что в отношении нашего экономического сотрудничества в обозримом будущем будут новые значительные сообщения», — сказал госсекретарь.

Помпео также заявил, что Соединенные Штаты надеются на продолжение роста товарооборота с Россией, несмотря на американские санкции, которые он назвал оправданными. На пресс-конференции Лавров отмечал, что при администрации президента США Дональда Трампа уровень товарооборота достиг $27 млрд, что почти на треть выше, чем при Бараке Обаме, когда он составлял $20 млрд.

10 декабря Лавров прибыл в США по приглашению Помпео.

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