В Польше арестованы бывшие топ-менеджеры EuRoPol GAZ

Сотрудники Агентства внутренней Агентство Польши по распоряжению прокуратуры Лодзи задержали Михала Ш., Здзислава Й. и Мирослава Д., которые с января 2010 г. по декабрь 2010 г. являлись членами правления компании EuRoPol GAZ S.A., совместный дочки росссийского Газпрома и польской PGNiG.

В ходе следствия установлено, что Михал Ш. и Мирослав Д. привели к подписанию 27 января 2010 года в Москве соглашения между EuRoPol GAZ, Gazprom Export и PGNiG S.A., которое содержало положения, крайне неблагоприятные для EuRoPol GAZ, передает Польское радио.

В общей сложности указанные задержанные лица нанесли ущерб EuRoPol GAZ на общую сумму более 848 миллионов злотых (более 197 млн евро). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

EuRoPol GAZ является владельцем польской части транзитного газопровода «Ямал—Европа». Компания состоит из представителей Польши и России, причем польская и российская стороны обладают по 48% акций, а 4% принадлежит компании Gas Trading S.A.