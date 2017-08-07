Последнее обновление: 07.08.2017 15:56

Польша планирует стать полностью независимой от газа из РФ через пять лет

Категории: Польша Газ

Через пять лет Польша будет значительно меньше зависеть от поставок газа из РФ или вовсе станет независимой от российского голубого топлива.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью российскому изданию "Коммерсант".

"Сейчас мы зависимы от российского газа, но мы уже приняли решение о диверсификации поставок: мы построили LNG-терминал и уже импортируем газ из других регионов - например, из Катара или в перспективе из США (если цена нас устроит)", - отметил глава польского МИД.

По словам Ващиковского, в июне Польша уже приняли один танкер из США и сейчас ожидает предложений американцев по цене. Также Польша подписала соглашение с Данией и Норвегией о строительстве Baltic Pipe - газопровода, который должен соединить газотранспортные системы Дании и Польши.

"Это означает, что лет через пять мы будем как минимум менее зависимы от российского газа, а возможно, и вовсе не будем зависеть от него: треть наших потребностей мы способны покрывать собственным производством, другую треть мы рассчитываем получать через LNG-терминал и остальные - по газопроводу из Норвегии ", - сказал Ващиковский.

Глава МИД Польши подчеркнул, что Варшава готова покупать газ из России - но по конкурентной цене.

Он также отметил, что Польша считает газопровод Nord Stream 2 политическим инструментом и использует возможности обжалования этого проекта в европейских судах. "Мы приветствуем санкции США в отношении тех европейских компаний, которые поддержат строительство Nord Stream 2", - подчеркнул Ващиковский.

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