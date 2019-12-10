Польша построит еще один газовый терминал на море

Президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах строительства очередного газопорта в Гданьске или в Гдыне.

На встрече с жителями Бжозува в Подкарпатье президент сказал, что у Польши есть амбиции стать энергетическим хабом в Центральной и Восточной Европе, передает Польское радио.

«Мы будем строить очередной газопорт в Гданьске или в Гдыни. Мы хотим, чтобы благодаря нам, нашим инвестициям не только Польша была обеспечена газовыми поставками, что означает гарантию энергетической безопасности, но и чтобы мы могли эту безопасность принести другим странам Центральной Европы, в Словакию, в Украину и дальше на юг. Это очень важно для безопасности нашей части Европы», - сказал Дуда.