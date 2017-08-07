Последнее обновление: 07.08.2017 10:21

Польша будет закупать газ у США, если цена будет конкурентоспособной

Категории: Польша Газ

Решение об импорте американского сжиженного природного газа в Польше еще не принято, цена на него должна быть конкурентоспособной, заявил в интервью РИА Новости глава польского МИД Витольд Ващиковский.

"Мы еще не решили импортировать газ из США. Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера с сжиженным газом из США, это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов. Это был успешный проект, однако сейчас мы просто ожидаем условий и контракта, будущего контракта", - сказал он.

"Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособной с той, что есть на газ от других поставщиков, таких как Катар или Россия. Пока газ из США значительно дороже. Однако если они предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его", - отметил польский министр.

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