Польша объявила о расторжении Ямальского контракта с «Газпромом»

В конце 2022 года Польша расторгнет контракт с «Газпромом» на поставку 10 млрд куб. м газа ежегодно. Об этом сообщает польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

«PGNiG 15 ноября 2019 года после получения необходимых корпоративных разрешений направила в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» декларацию о расторжении с 31 декабря 2022 года контракта на покупку и продажу природного газа, заключенного 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт)», — говорится в сообщении компании.

Решение о разрыве контракта компания анонсировала заранее, до фактического отказа от поставок российского газа, в соответствии с условиями соглашения. Оно подразумевает, что сторона, которая принимает решение о прекращении сотрудничества, должна уведомить об этом контрагента за три года, передает РБК.

Президент правления PGNiG Петр Возняк объяснил решение о расторжении контракта стремлением диверсифицировать поставки газа в Польшу. Это должно обеспечить безопасность поставок энергоресурсов в страну. Замену российскому газу должен обеспечить сжиженный природный газ, а также газ c норвежских месторождений.

«Компания заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и осуществляет приобретение месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе, что в сочетании с деятельностью оператора передающей системы в области расширения газопровода позволяет завершить Ямальский контракт в установленные сроки в соответствии с его положениями», — сказал Возняк.

Ямальский контракт был рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году «Газпром» и PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, изменяющее ценовые условия. В PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%. Однако позднее Варшава начала требовать новых скидок на газ.

В 2016 году PGNiG подала иск в суд к «Газпрому» и «Газпром экспорту», потребовав вновь снизить стоимость газа. В 2018 году Стокгольмский арбитраж поддержал требования Варшавы и признал право Польши требовать скидки на газ. В суде объяснили, что «Газпром» на протяжении многих лет отказывался менять цену, и в результате поставляемый с Ямала газа оказался намного дороже газа на европейских рынках. В PGNiG тогда заявили, что ожидают от «Газпрома» снижения стоимости газа до рыночного уровня. Однако «Газпром» интерпретировал решение арбитража зеркально противоположно. По версии российской компании, в снижении цены на газ суд Польше отказал, лишь признав за ней потенциальное право требовать скидки.

Параллельно Польша начала добиваться снижения зависимости от российского газа. В 2017 году доля российского газа на рынке Польши составляла 77%. В 2018 году Польша на 60% увеличила импорт сжиженного газа, что позволило снизить зависимость от газа из России на 2%. Тогда в PGNiG отмечали, что к 2022 году, когда закончится Ямальский контракт, газ в Польшу будет поступать уже по газопроводу Baltic Pipe, ведущему из Дании.