Украина разрабатывает стратегию «возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского занимается разработкой стратегии по возвращению под контроль Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году.

Об этом сообщил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает УНИАН.

По его словам, площадкой для решения этого вопроса станет рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которая входит в состав комиссии по вопросам правовой реформы при президенте.

Кориневич пояснил, что Зеленский поставил задачу работать над вопросами о дискриминации жителей «временно оккупированных территорий», а также поручил подготовить наработки «концепции переходного правосудия» для Крыма и Донбасса.

По его мнению, необходимо создать площадку для переговоров по возвращению Крыма в состав Украины по аналогии с минским или «нормандским форматом». При этом полпред отметил, что Россия, скорее всего, не будет участвовать в подобных дискуссиях, именно поэтому важно как можно чаще «поднимать вопрос Крыма в международной плоскости».

На вопрос о том, готов ли Зеленский идти на уступки перед Россией ради возвращения Крыма, Кориневич ответил, что не видит для этого оснований, а речь идет прежде всего о «реинтеграции» жителей полуострова.

«Верю, что мы можем вернуть контроль над Крымом, и мы его вернем. Конечно, это было бы, наверное, проще сделать, если бы во главе России был человек, который понимает, что такое международное право», — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, сегодня в Крыму нет поддержки «русского мира», а жители полуострова испытывают «немалые нарушения своих прав». Кориневич уточнил, что в регионе существуют проблемы ограничения ведения бизнеса и низкого уровня медицинских услуг. «Счастливые крымчане — это картинка российской пропаганды», — добавил он.

По данным Кориневича, сейчас в Крыму более 110 человек находятся в заключении по политическим и другим мотивам. В связи с этим Украина передала России соответствующие списки для нового обмена удерживаемыми лицами. По его словам, Россия, выдавая свои паспорта жителям Крыма, «создала условия, по которым в регионе очень трудно проживать без них». «Людей, которые не имеют российского паспорта, Россия выталкивает. По сути это навязанное гражданство», — сказал представитель украинского лидера.