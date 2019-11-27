Последнее обновление: 27.11.2019 08:53

Жириновский допустил «превентивное уничтожение» Украины Россией

России придется «превентивно уничтожить» Украину, если та не прекратит быть «поджигателем войны», написал в Twitter лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Таким образом политик прокомментировал ситуацию вокруг дела об импичменте Дональда Трампа, инициированного после телефонного разговора американского президента с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РБК.

«Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933 года, такой же поджигатель войны», — написал Жириновский. Он также заявил, что «Киев сошел с ума и заражает Америку» и что Россия «не может терпеть такую политику».

В январе Генпрокуратура Украины обвинила лидера ЛДПР в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность. Уголовное дело было возбуждено из-за эфира одного из российских телеканалов 2014 года, в котором Жириновский «совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины». Также в прокуратуре Украины отмечали, что депутат призывал жителей Севастополя и Симферополя к действиям «с целью незаконного изменения границ» страны.

В сентябре 2018 года Киев начал заочное расследование в отношении политика, которого обвинил в сборе денежных средств для ДЛНР.

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