Кравчук советует Зеленскому напомнить Путину о Будапештском меморандуме

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский на предстоящих переговорах с лидерами стран — участниц «нормандского формата» должен «защищать Украину».

«Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом», - заявил Кравчук в эфире украинского ТВ.

По его мнению, с Украиной на самом деле «играют как кот с мышью» и помогают Киеву «только на словах».

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Россией, Украиной, США и Великобританией. Он гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на вступление Киева в договор о нераспространении ядерного оружия и отказ от советского ядерного оружия.

Весной 2018 года на тот момент глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев допустил большую ошибку, подписав меморандум и отказавшись от ядерного оружия. По его словам, предоставленные Украине гарантии безопасности «даже не стоят бумаги, на которой они были написаны».

Саммит в «нормандском формате» должен состояться 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.