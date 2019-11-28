Глава МИД Украины упрекнул Apple: политика – не ваша сильная сторона

Министр иностранных дел Вадим Украины Пристайко раскритиковал компанию Apple, которая начала в своих приложениях показывать аннексированный Крым как «российский». Крым как российский виден только пользователям из России.

«Позвольте мне кое-что прояснить, Apple. Вот представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, в то же время кого-то совершенно не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей», – сказал Пристайко.

Он попросил Apple не переходить на тему глобальной политики, поскольку она – не самая сильная сторона компании.

«Айфоны – замечательные продукты, серьезно. Прошу, сосредоточьтесь на высоких технологиях и развлечениях. Глобальная политика – не ваша сильная сторона», - добавил глава МИД Украины.

Вместе с тем, посольство Украины в США призвало Apple исправить некорректное обозначение Крыма как части России.

"Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании", - говорится в сообщении посольства.

Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию.