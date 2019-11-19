Польша обсуждает сотрудничество с США для строительства АЭС

Американские компании хотят принять участие в строительстве атомной электростанции в Польше. Потенциальное сотрудничество в понедельник, 18 ноября, обсудили представители правительства США во время Польско-американского форума атомной промышленности.

Ученые и предприниматели из двух стран обсудили в Варшаве возможную поддержку со стороны американцев при строительстве в Польше АЭС.

Теодор Гарриш из Министерства энергетики США сказал, что американские компании могут поддержать Польшу в этом начинании, передает Польское Радио.

«При поддержке американских компаний мы можем помочь Польше в создании потенциала, необходимого для реализации этого проекта. Мы также поделимся опытом в регулировании; расскажем, как сделать это максимально эффективно и безопасно», - сказал работник американского энергетического ведомства.

Польша планирует до 2033 года построить первый атомный блок. К 2040 году их должно быть шесть. Суммарно они должны производить от шести до девяти гигаватт энергии - это составило бы около одной пятой спроса Польши на электроэнергию.

На данный момент неизвестно, насколько американские компании будут вовлечены в процесс строительства атомной электростанции, - отметил заместитель министра энергетики Польши Томаш Домбровский.

«Пока не были приняты никакие решения, касательно выбора технологии. Сегодняшний форум атомной промышленности должен, прежде всего, помочь установить бизнес-контакты между около 300 польскими компаниями, которые могут принимать участие в этой программе, и между другими партнерами», - добавил он.

При строительстве АЭС в Польше учитываются два возможных места расположения: Любятово-Копалино и Жарновец, оба населенных пункта находятся на севере страны.

С прошлого года Польша и США подписали ряд соглашений о сотрудничестве в строительстве в Польше атомной электростанции.