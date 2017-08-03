Польша приняла решение о строительстве первой в стране АЭС

Польское правительство приняло решение построить в стране первую атомную электростанцию.
Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на собственные источники.
Ссылаясь на неофициальные источники, издание отмечает, что решение было принято в течение последних нескольких дней.
Но вопрос о финансировании проекта все еще остается открытым.
По данным издания, Министерство по развитию Польши считает, что лучшим вариантом будет приобрести ядерное оборудование у Франции.
Однако в Министерстве энергетики Польши заявляют о преимуществах использования китайской и южнокорейской технологий.
Сообщается, что для строительства первой АЭС в Польше рассматривают две локации - Любатьово-Копалин и Жарновец.