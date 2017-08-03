Польша приняла решение о строительстве первой в стране АЭС

Польское правительство приняло решение построить в стране первую атомную электростанцию.

Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на собственные источники.

Ссылаясь на неофициальные источники, издание отмечает, что решение было принято в течение последних нескольких дней.

Но вопрос о финансировании проекта все еще остается открытым.

По данным издания, Министерство по развитию Польши считает, что лучшим вариантом будет приобрести ядерное оборудование у Франции.

Однако в Министерстве энергетики Польши заявляют о преимуществах использования китайской и южнокорейской технологий.

Сообщается, что для строительства первой АЭС в Польше рассматривают две локации - Любатьово-Копалин и Жарновец.