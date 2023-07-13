Последнее обновление: 13.07.2023 09:04

Польша окончательно утвердила строительство первой АЭС

Категории: Польша АЭС

Министерство климата и окружающей среды Польши во вторник дало зеленый свет для строительства первой в стране атомной электростанции частной компанией Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), сообщило в среду польское правительство.

Решение польского Министерства климата официально подтвердило, что инвестиции в первую в Польше атомную электростанцию соответствуют общественным интересам и политике, которую проводит государство, в частности энергетической политике.

Этот документ дает право PEJ подавать заявки на дальнейшие административные решения, в частности решение о месте расположения и дальнейшее разрешение на строительство.

Предполагается, что первая АЭС в Польше будет построена в Померании на основе американской реакторной технологии AP1000. Строительство электростанции должно начаться в 2026 году, а первый реактор появится в 2033 году.

"Запланированная инвестиция реализует Польскую программу развития ядерной энергетики, соответствует Энергетической политике Польши до 2040 года и соответствует целям климатической политики Европейского Союза", – говорится в сообщении.

В прошлом году Польша заключила соглашение с Южной Кореей о строительстве второй в стране атомной электростанции, ускоряя свои усилия в направлении достижения энергетической независимости после вторжения России в Украину.

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