Польша может решить вопрос инвестиций в строительство АЭС в марте - министр

Польша может принять решение об инвестициях в строительство АЭС уже в текущем марте, заявил министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский в ходе экономического форума в Торуни.

"В этом месяце возможно решение по инвестициям в ядерную энергетику", - цитирует Тхужевского агентство РАР.

При этом министр отметил, что прогнозы показывают необходимость строительства АЭС в Польше. "Все наши анализы показывают, что мы должны пойти в этом направлении", - сказал он.

Министр проинформировал, что в настоящее время ежегодные инвестиции Польши в энергетический сектор составляют около 40 миллиардов злотых (около 11,5 миллиарда долларов), а к 2030 году этот показатель планируется довести до 50 миллиардов злотых (более 14 миллиардов долларов).

Ранее Тхужевский сообщил, что возможное место для станции будет выбрано после завершения экологических исследований, которые ведет компания PGE EJ1. Они проводятся в двух возможных местах в Поморском воеводстве.

Недавно министерство энергетики Польши обнародовало подсчеты, которые говорят о том, что рациональным было бы строительство в стране атомной электростанции из трех блоков суммарной мощностью около 4,5 тысячи мегаватт до 2040 года.

Первые планы строительства в Польше АЭС появились еще до перехода экономики на рыночные рельсы в начале 1990-х годов, однако тогда реализовать проект не удалось. Последние годы правительство Польши присматривается к возможности построить АЭС, ищет потенциальные площадки, консультируется с экспертами.