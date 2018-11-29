Последнее обновление: 29.11.2018 12:16

Польша планирует построить несколько атомных электростанций к 2033 году

Польша планирует построить несколько атомных электростанций к 2033 году. Об этом сообщила немецкая газета Märkische Oderzeitung в четверг, 29 ноября.

В частности, первая в истории страны АЭС может быть возведена в одном из населенных пунктов к северо-западу от Гданьска - в Жарновце или Копалино.

Проекты были подготовлены еще при прежнем правительстве. Однако они не были реализованы по финансовым причинам, отмечает агентство dpa. Нынешнее правительство Польши пока не дало окончательное одобрение этим планам, подчеркивает польское информагентство PAP.

Против строительства АЭС выступали активисты, ссылаясь на риски, связанные с ядерной энергетикой. Кроме того, местные чиновники выражали озабоченность в связи с возможным влиянием АЭС на туризм в регионе.

2 декабря в польском городе Катовице начнется ежегодная Климатическая конференция ООН (COP24). Участники мероприятия намерены обсудить вопросы, связанные с финансированием мер по выполнению Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году.

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