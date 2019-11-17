В Иране второй день идут протесты против резкого роста цен на бензин

По меньшей мере один демонстрант погиб и несколько получили ранения во время протестов против повышения субсидированных цен на топливо, что второй день продолжаются в Иране. Согласно сообщениям в соцсетях и СМИ, люди протестировали не менее чем в 37 городах страны.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на губернатора провинции Сирджан. Отмечается, что инцидент произошел в одноименном городе-центре провинции при невыясненных обстоятельствах.

Также есть неподтвержденные сообщения о гибели еще четырех человек в других городах – Бехбахани, Исфахане и Маривани.

Протестующие вышли на улицы десятка иранских городов, после того как власти неожиданно объявили об ограничении продажи бензина и повышении цен на топливо.

Из-за сокращения субсидий на бензин цены выросли минимум на 50%. Власти утверждают, что субсидии были сокращены, чтобы обеспечить помощь бедным, передает BBC.

Согласно новым правилам, каждому автомобилисту разрешается покупать 60 литров бензина в месяц по 15 000 риалов (0,13 долларов США; 27 копеек) за литр. Каждый дополнительный литр будет стоить 30 000 риалов (0,90 долларов США; 1,9 белорусского рубля).

Раньше водителям было разрешено покупать до 250 литров по 10000 риалов за литр, (0,30 долларов США; 62 копейки).

Власти заявляют, что доходы, полученные от отмены субсидий на бензин, будут использованы для выплат семьям с низким доходом.

Глава иранской организации по бюджетному планированию Мохаммад Бакер Нобахт заявил, что с этого месяца в результате повышения цен 18 миллионов семей получат дополнительное денежное пособие.

Ожидается, что нововведения принесут бюджету 300 тысяч риалов в год, заявил он в эфире государственного телевидения.

Президент Хасан Роухани заявил в субботу, что 75% иранцев сейчас находятся "под гнетом", и дополнительные доходы от повышения цен на бензин предназначены им, а не министерству финансов.

Иран - один из крупнейших производителей нефти в мире, экспорт которой оценивается в миллиарды долларов в год. Но Иран имеет ограниченные мощности по переработке, а санкции затрудняют приобретение запчастей для нефтебаз.

Санкции были снова введены в прошлом году, после того как президент США Дональд Трамп отказался от ядерного соглашения между Ираном и шестью мировыми державами.

Согласно договоренности, Тегеран согласился допустить на свои ядерные объекты международных инспекторов и ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену введенных против него жестких экономических санкций.

Но с тех пор, как США вышли из соглашения, Иран постепенно наращивает свою ядерную активность, хотя и по-прежнему отрицает свое желание разрабатывать ядерное оружие.

Санкции привели к резкому спаду в экономике Ирана, стоимость валюты упала до рекордно низкого уровня. Кроме того, в четыре раза увеличился годовой уровень инфляции, количество иностранных инвесторов пошло на спад.