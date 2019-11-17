Последнее обновление: 17.11.2019 11:54

Госдеп США осудил попытку отключения интернета в Иране

Госдепартамент США осудил попытку иранских властей отключить интернет в стране на фоне протестов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает «многострадальный иранский народ», который выступает против «несправедливости режима коррумпированной власти».

«Мы осуждаем попытку отключения интернета. Позвольте им говорить!» — добавила представитель Госдепа, передает РБК.

По данным сервиса Netblocks.org, в субботу в Иране были зафиксирован масштабный сбой в работе интернета. В последствии также вышла из строя связь крупнейших операторов мобильной связи Ирана, в том числе MCI, Rightel и IranCell. По состоянию на 18:45 по местному времени количество подключений упало до 7% от среднего уровня по стране.

Проблемы с работой интернета произошли на фоне протестов против повышения цен на бензин. Акции проходят с октября в Тегеране в других крупных иранских городах Сирджане, Мешхеде и Бирдженде. В связи с беспорядками, глава МВД страны пообещал реакцию сил безопасности, если участники акций продолжат нарушать общественный порядок и проявлять акты вандализма.

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