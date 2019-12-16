Amnesty International заявила о сотнях жертв протестов в Иране

По данным правозащитной организации Amnesty International, с 15 по 18 ноября в ходе массовых протестов в Иране, вызванных повышением цен на бензин и нормированием его продажи, погибли в общей сложности 304 человека.

Кроме того, несколько тысяч человек получили ранения, когда силы безопасности Ирана "подавили протесты, применяя смертельную силу", говорится в отчете AI, опубликованном в понедельник, 16 декабря, передает DW.

После протестов свидетели заявляли о "жестоких репрессиях" властей, препятствовавших распространению информации о произошедшем. "Страшные свидетельства очевидцев говорят о том, что почти сразу после того как иранские власти убили сотни участников общенациональных протестов, они продолжали организовывать широкомасштабное подавление", - заявил глава отдела AI по исследованиям Ближнего Востока и Северной Африки Филипп Лютер.

Он призвал международное сообщество принять меры в отношении иранских властей в связи с крайне жестоким подавлением протестов. Кроме того, Совет по правам человека ООН проведет специальное заседание по Ирану, чтобы начать расследование "противоправных убийств демонстрантов, ужасающей волны арестов, насильственных исчезновений и пыток задержанных", указал далее Лютер.

Массовые протесты по всему Ирану вспыхнули после того, как правительство в ночь на 15 ноября нормировало продажу и повысило цены на бензин в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Для обладателей государственной бензиновой карты была ограничена продажа до 60 литров бензина по цене, эквивалентной 12 евроцентам. Те, кто нуждается в большем количестве топлива, вынуждены будут платить от 24 до 30 центов за литр в зависимости от качества бензина - это почти в три раза выше существовавших до сих пор цен.

В свете "бензиновых протестов" власти Ирана отменили 4 футбольных матча 21 и 22 ноября. В стране наблюдались ограничения в работе интернета и перебои с мобильной связью. Силы безопасности приняли жесткие меры в отношении протестующих, а прокуратура страны выступила с угрозами. По официально подтвержденным данным, были задержаны более 1000 человек, в том числе 180 "организаторов", которым теперь грозит смертная казнь.