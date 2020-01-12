Президент США Дональд Трамп на фарси поддержал протесты в Иране, которые начались после того, как власти республики признали вину в крушении украинского самолета у аэропорта Тегерана.

Он обратился к демонстрантам в Twitter на персидском языке, опубликовав английский перевод сообщения. «Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и моя администрация продолжит поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью», — написал Трамп, передает РБК.

После этого американский лидер в еще одном твите обратился к иранским властям и призвал их позволить правозащитникам отслеживать ситуацию. Тегеран не должен устраивать «расправы над мирными протестующими» или отключать доступ к интернету, написал Трамп, добавив, что «мир наблюдает».

Массовые протесты начались в Иране 11 января, после того как власти республики признали, что по ошибке сбили самолет «Международных авиалиний Украины», в котором в том числе летели граждане Ирана. В Тегеране на акцию в память о жертвах авиакатастрофы на улицы вышли сотни студентов, и позднее она переросла в митинг.

Правоохранители разогнали митингующих. Во время протеста задержали посла Великобритании в Иране, который находился с протестующими в толпе под политехническим университетом. По сообщению журналиста, посла отпустили после вмешательства МИД страны.

Украинский лайнер, следовавший в Киев, разбился после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. В день после аварии иранские власти сообщали, что крушение произошло из-за возгорания в двигателе, однако позднее премьеры Канады и Великобритании сообщили о наличии информации о том, что самолет сбила ракета.