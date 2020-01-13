В Иране продолжаются антиправительственные протесты

В Тегеране продолжаются масштабные протесты студентов. Полиция применяет слезоточивый газ, проводятся силовые задержания.

В Иране, после того, как Корпус стражей исламской революции признал свою ответственность за обстрел украинского "Боинга", который привел к его крушению, продолжаются антиправительственные протесты. В воскресенье, 13 января, в протестах в Тегеране приняло участие, по меньшей мере, 3 тысячи человек, сообщает DW.

Ситуация осложняется практически нулевым освещением демонстраций в иранских СМИ. Согласно появившимся в соцсетях видеороликам, в Тегеране на улицы вышли студенты, вступившие в схватки с полицией. На роликах видно и применение полицией слезоточивого газа. По крайней мере часть протестующих выкрикивала лозунги против иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников акций протеста в стране. Об этом он написал в своем Twitter, передает РБК.

По его словам, тычячи людей уже убиты или заключены под стражу. «Мир следит за этим. Что еще более важно — США следят», — добавил он.

Трамп также потребовал у Тегерана «вернуть интернет» и разрешить свободно передвигаться по стране журналистам.

«Остановите убийство вашего великого иранского народа», — заключил американский президент.

Ранее Трамп на фарси поддержал протесты в Иране, которые начались 11 января, после того как Тегеран признал вину в крушении украинского боинга в результате попадания в него ракеты.