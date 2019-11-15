Производство сельхозпродукции в РБ за 10 мес. 2019 года выросло на 2%

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Беларуси за 10 месяцев 2019 года 18,7 млрд. рублей и выросло на 2% по сравнению с январем – октябрем 2018 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 15,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1495,8 тыс. тонн, молока – 6215,7 тыс. тонн, яиц – 2968 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,8% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 81,3% производства яиц.

Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях на 1 ноября 2019 г. составила 4,2 млн. голов, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,6 млн. голов.

Сельскохозяйственными организациями намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 6,5 млн. тонн (123,8% к 2018 году) при средней урожайности 31 центнер с одного гектара убранной площади, кукурузы на зерно – 1,3 млн. тонн (91,9%) при средней урожайности 76,6 центнера, рапса – 687,8 тыс. тонн (124,5%) при средней урожайности 20,4 центнера.

Более высокий урожай по сравнению с прошлым годом получен по картофелю (112,1%) при средней урожайности 308 центнеров с одного гектара, овощам (109,3%) при средней урожайности 297 центнеров.

Свеклы сахарной накопано 3904,7 тыс. тонн при средней урожайности 479 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2018 г. – 452 центнера).