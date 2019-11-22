Лукашенко заявил о стагнации с/х в Витебской области

Сельское хозяйство Витебской области скатилось в стагнацию, заявил сегодня Лукашенко на расширенном заседании, отметив, что похожая негативная ситуация складывается во всех восточных областях Беларуси.

«За 5 последних лет объем производства продукции сельского хозяйства в Витебской области уменьшился почти на 2%. У вас полная стагнация. Вы катитесь в обратную сторону", - сказал Лукашенко.

«Стала устойчивой тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота, а его среднесуточные привесы ниже, чем в любом другом регионе страны. Витебская область единственная, где средний удой на корову составляет менее 4 тыс. кг. Низкая инвестиционная активность, падение экспортного потенциала и как результат ухудшение финансового состояния предприятий. Доля убыточных организаций растет, а их удельный вес максимальный среди всех областей в республике».

"Абсолютно недопустимо то, что от такой работы, если это вообще можно назвать работой, страдают люди. От нашей неорганизованности, нераспорядительности, надо честно сказать, и от безалаберности самих людей. Но безалаберность наших подчиненных начинается всегда с нас. Сокращение занятых в отрасли и их низкая заработная плата уже никого не удивляют. Как информирует Белстат, 37% работников села региона получают зарплату ниже 500 рублей, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату".

"Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим 500 рублей, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям - по 100-150 рублей. И считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?" – возмутился белорусский правитель.

"Не надо самоуспокаиваться руководителям других областей. У нас примерно такая же ситуация во всех восточных областях. И в Могилевской, и в Гомельской. Им тоже придется предпринимать чрезвычайные меры», - добавил Лукашенко.

Сегодняшнее совещание созвано для обсуждения проекта указа о создании в Витебской области суперкрупного аграрного холдинга для решения проблем на селе.

"Я ознакомился с проектом указа, который вы якобы коллективно выработали и хотите, чтобы я его поддержал. Основные положения предусматривают (с точки зрения специалистов) радикальную перестройку всей системы управления агрокомплексом области, а предлагаемый суперкрупный холдинг займет две трети ее территории. Сейчас в области работают несколько интеграционных структур в АПК в виде холдингов, однако большая их часть не показывает ожидаемых результатов. Если вы получили отрицательный опыт четырех холдингов из пяти, вы хотите создать еще гигантский суперхолдинг? Как понимать вас тогда? Мне же подписывать указ и нести за него ответственность. Это огромные расходы», - заявил Лукашенко.

По его словам, согласно проекту указа область рассчитывает на колоссальную сумму государственной поддержки.

"А мне сказали: да нет, не надо никакой поддержки… Поэтому для принятия окончательных решений сегодня нам предстоит подробно и конкретно обсудить все существующие вопросы", - резюмировал белорусский правитель.