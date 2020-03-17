Сельхозпроизводство в Беларуси за 2 месяца 2020 года выросло на 6%

В январе-феврале 2020 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1881,7 млн. рублей что на 6,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Белстат, в феврале объем сельхозпроизводства составил 924,4 млн. рублей и вырос на 7,7% к февралю 2019 года. Вместе с тем производство сельхозпродукции в феврале снизилось на 4,5% по отношению к январю текущего года.

За 2 месяца 2020 года производство скота и птицы (в живом весе) составило 294,8 тыс. тонн, что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале производство скота и птицы составило 144,1 тыс. тонн и выросло на 7,3% к февралю года, но снизилось на 4,3% к январю 2020 года.

За январь-февраль 2020 года производство молока составило 1176,4 тыс. тонн, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале производство молока составило 572,9 тыс. тонн и выросло на 8,6% к февралю года, но снизилось на 5,1% к январю 2020 года.