Лукашенко: Дурницы, мужики, больше не будет

Лукашенко отказался создавать суперкрупный агрохолдинг в Витебской области, но пообещал решить проблемы с долгами сельхозпредприятий.

"Слушайте мое решение: холдинги, которые вы создали, будут существовать. Я не против, что будете расширять их территориально за счет хозяйств. Хозяйства эти сохраняют свою экономическую состоятельность. Больше получил - твое, меньше - ничего не будет. Организационно, дисциплинарно, хоть в тюрьму их сажай - тех, кто плохо работают. По долгам решим вопрос. Выше их никаких надстроек не будет. На этом этапе ничего не будет", - заявил Лукашенко по итогам расширенного совещания.

"Никаких надстроек. Что касается долгов и прочего, если даже мы их отсрочим, но каждый год кровью и потом вы будете зарабатывать деньги и докладывать о каком-то приросте. Это касается и Могилевской, и Гомельской областей, и других. Дурницы, мужики, больше не будет", - предупредил белорусский правитель.

Он предложил рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать.

"Нужно ввести приватизацию этих хозяйств. Не хотят работать в такой форме, надо открыть приватизацию. Список составьте и на сайте вывесите. Может, придет какой-то инвестор и даст какую-то копейку", - поручил Лукашенко.

"Но за все ответственны прежде всего руководители хозяйств и председатели райисполкомов. До нового года, Владимир Андреевич (вице-премьер Владимир Дворник) с губернатором садитесь, и Анфимов, помощник (по Витебской области), решите все кадровые вопросы по этим интеграционным структурам. Думаю, что нам надо будет встретиться в Минске и принять окончательное решение. Но до принятия решения вы мне дайте всю информацию. Где нужно, перепроверьте и проконтролируйте", - потребовал он.

Лукашенко заявил, что лично знает, как успешно развивать даже убыточные хозяйства (ред. – Разве в этом кто-то еще сомневается?)

"Я знаю, как в таких хозяйствах работать. Если есть у вас желание, значит, будет толк. А если вы будете сопли распускать и заниматься непонятно чем, и с обеда вас уже на работе не найти… Тогда ничего не будет. Поэтому начинайте работать. До нового года должна быть четкая управленческая структура, как я сказал. Поделите эти хозяйства и создайте сырьевые зоны, и не пугайте людей какими-то интеграционными структурами. Это сырьевые зоны", - сказал Лукашенко.

"Дальше расхлябанности такой быть не должно - потеряем страну! … Повернетесь зарплатой к людям и специалистам - будет результат… По-старому жить нельзя больше", - резюмировал Лукашенко.