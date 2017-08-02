Последнее обновление: 02.08.2017 11:29

Лукашенко превратил глав райисполкомов в местных божков

На время битвы за урожай, а именно до 1 октября 2017 года, Лукашенко резко расширил должностные полномочия председателей райисполкомов, превратив их на время в местных божков.

"Особо хочу подчеркнуть, я хочу, чтобы это усвоили все, и прежде всего те, кому я адресую этот тезис: решения председателя райисполкома до 1 октября 2017 года, связанные с уборочной кампанией, окончательные и обжалованию не подлежат. Если председателю райисполкома нужно осуществить те или иные действия, значит, он их будет осуществлять. Никто не вправе вмешиваться в его распорядительно-организационные функции. Поправить его может, если он согласится, только губернатор. Я это говорю для того, чтобы потом не было ссылок, что у кого-то не хватило полномочий, чтобы убрать хлеба", - заявил сегодня Лукашенко на совещании по селу.

По его словам, в каждом районе есть три-четыре проблемных хозяйства.

"Вот занимайтесь ими. Не надо болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете. Поезжайте туда, где вы нужны. Вот за эти три хозяйства персональную ответственность несет председатель райисполкома. Поэтому ему даны все полномочия. Действуйте! Власть в ваших руках", - поручил белорусский правитель.

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