В Беларуси производство сельхозпродукции в январе 2020 года выросло на 4,5%

В январе 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 957,3 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем 2019 года в сопоставимых ценах на 4,5%.

Вместе с тем, в январе производство сельхозпродукции снизилось на 1,7% к декабрю 2019 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 924 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,9% больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года, сообщил Национальный статистический комитет РБ. По сравнению с декабрем 2019 года производство в сельхозорганизациях в январе выросло на 0,3%.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 158 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем в январе 2019 г., молока произведено 615,7 тыс. тонн (на 4,9% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 150,6 тыс. тонн и по сравнению с январем 2019 г. увеличилось на 4,1% (на 3,0% больше чем в декабре 2019 года), молока произведено 603,5 тыс. тонн, что на 5,3% больше к январю 2019 года и на 2,6% к декабрю 2019 года.

На 1 февраля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн. голов, или 99,2% к уровню 1 февраля 2019 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (100,3%). Численность свиней составила 2,5 млн. голов, что на 2,7% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.