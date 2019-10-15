Рост производства сельхозпродукции в РБ за 9 мес. 2019 года составил 1,2%

За 9 месяцев 2019 года производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в текущих ценах составило 15,2 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем – сентябрем 2018 г. в сопоставимых ценах на 1,2%.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 12,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщил Национальный статистический комитет.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1338,6 тыс. тонн, молока – 5613,2 тыс. тонн, яиц – 2684,2 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,9% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 80,7% производства яиц.

Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях на 1 октября 2019 г. составила 4,2 млн. голов, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,6 млн. голов.

В сельскохозяйственных организациях республики практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2019 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,5 млн. тонн, что на 23,9% больше, чем на соответствующую дату 2018 года, средняя урожайность получена 31 центнер с одного гектара убранной площади против 26,3 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 68,2% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 594,7 тыс. тонн при средней урожайности 318 центнеров с одного гектара.

Свекла сахарная убрана с 37,9% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 1552,7 тыс. тонн при средней урожайности 439 центнеров с одного гектара.

Овощи убраны с 56,7% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 84,1 тыс. тонн при средней урожайности 227 центнеров с одного гектара.