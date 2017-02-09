Для республиканских госнужд планируется закупить 860 тыс. тонн зерна

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 2 от 20 января 2017 г. установлены перечни заготовителей и объемы поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2017 год, сообщает НЦПИ.

Согласно информации, в текущем году для республиканских государственных нужд планируется закупить 860 тыс. тонн зерна, в том числе 540 тыс. тонн пшеницы, 232 тыс. тонн ржи, 28 тыс. тонн ячменя, 40 тыс. тонн овса, 15 тыс. тонн гречихи, 5 тыс. тонн проса.

Кроме того, для производства семян гибридов первого поколения будет закуплено 38 тыс. тонн початков кукурузы.

Постановление вступает в силу 10 февраля 2017 г.