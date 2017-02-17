В Беларуси сельхозпроизводство увеличилось в январе на 1,9%

В Беларуси в январе в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило Br735,4 млн и увеличилось по сравнению с январем 2016 года в сопоставимых ценах на 1,9%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях в январе произведено продукции на 700,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 153,8 тыс. т, что на 1,1% больше, чем за январь 2016-го, молока произведено 562,9 тыс. т (на 3,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 144,4 тыс. т и по сравнению с январем 2016-го увеличилось на 1,8%, молока произведено 546,6 тыс. т, что на 3,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. На 1 февраля в сельскохозяйственных организациях крупного рогатого скота было 4,2 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн. Поголовье свиней составило 2,7 млн.