Зарегистрированная безработица в Беларуси снизилась до 0,4%

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября 2018 г. составил 0,4 процента и по сравнению с 1 сентября 2017 г. (0,7 процента) снизился на 0,3 процентных пункта, сообщило Минтруда РБ.

На учете в качестве безработных на 1 сентября 2018 г. состояло 16,3 тыс. человек, что на 45,2 процента меньше безработных, чем на 1 сентября 2017 г. (29,7 тыс. человек).

Нанимателями на 1 сентября 2018 г. заявлены сведения о наличии 76,6 тыс. свободных рабочих мест, что на 35,4 процента больше, чем на 1 сентября 2017 г. (56,6 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 65 процентов от общего числа вакансий против 58,9 процента на 1 сентября 2017 г.

За 8 месяцев 2018 года за содействием в трудоустройстве обратилось 143,3 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 80,6 тыс. человек.

За отчетный период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 107,8 тыс. человек или 75,2 процента от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 59,4 тыс. безработных; на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 4,6 тыс. человек; в оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 26,7 тыс. человек; на новое место жительства и работы переселено 108 семей безработных.