Уровень официальной безработицы в РБ составляет 0,3%

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября 2018 г. составил 0,3% и по сравнению с 1 октября 2017 г. снизился на 0,3 процентных пункта, сообщает Минтруда РБ.

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской и Витебской областях составил 0,5 процента; в Гомельской, Гродненской и Могилевской – 0,4; в Минской области − 0,3; г. Минске − 0,1 процента.

На учете в качестве безработных на 1 октября 2018 г. состояло 15 тыс. человек, что на 45,1 процента безработных меньше, чем на 1 октября 2017 г. (27,3 тыс. человек).

Нанимателями на 1 октября 2018 г. заявлены сведения о наличии 79,2 тыс. свободных рабочих мест, что на 42,8 процента больше, чем на 1 октября 2017 г. (55,5 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 65,4 процента от общего числа вакансий против 60,3 процента на 1 октября 2017 г.

В январе-сентябре 2018 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 159,5 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 89,5 тыс. человек.