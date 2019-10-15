Сентябрьская инфляция в РБ в разных сегментах экономики

Цены производителей промышленной продукции в сентябре 2019 года выросли на 0,1% по сравнению с августом 2019 года, на 4,3% - с начала года, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

При этом цены на инвестиционные товары выросли на 0,2% и 2,3% соответственно, промежуточные товары – 0,1% и 4,7%, потребительские товары – 0,2% и 2,3% соответственно.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года выросли на 1,9%, с начала года – на 4,5%. Рост цен в растениеводстве составил 4,6% и 10% соответственно, животноводстве – 1,2% и 3% соответственно.

Цены в строительстве в сентябре выросли на 2%, с начала года – на 5,9%. При этом, строительно-монтажные работы подорожали на 2,3% и 13,2% соответственно, прочие работы и затраты – на 5,5% и 17,8% соответственно. Цена машины и оборудование в строительстве в сентябре выросли на 0,7%, но пока остаются на 6,5% ниже уровня на начало года.

Тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в сентябре 2019 увеличились на 0,1%, с начала года – на 7,3%.

Услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре 2019 года подорожали на 0,8%, с начала года – на 3,9%.