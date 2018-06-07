Последнее обновление: 07.06.2018 14:17

Китай потеснил германских производителей в поставках на белорусский рынок

Российские углеводороды и китайское оборудование «обеспечили» более чем миллиардное отрицательного сальдо, которое получила Беларусь по итогам первого квартала текущего года.

Отрицательное сальдо Беларуси в торговле товарами составило в рассматриваемый период 1,061 млрд долларов. Ее экспорт превысил 7,9 млрд долларов (прирост к аналогичному периоду 2017 года - 26, 4%), а импорт вырос – 8,97 млрд долларов (на 24,5%), пишет Ежедневник.

Крупнейшим экспортным рынком белорусских компаний продолжает оставаться Россия, поставки куда составили свыше 3,1 млрд долларов. Второе и третье места заняли Великобритания и Украина.

Россия является и крупнейшим импортером на белорусский рынок. Объем импорта составил 5,3 млрд долларов, в итоге отрицательное сальдо в первом квартале было 2,2 млрд долларов.

Вторым по значению поставщиком продукции в Беларусь в этом периоде стал Китай, откуда было отгружено товаров на сумму свыше 700 млн долларов. Отрицательное сальдо Беларуси в торговле с Поднебесной превысило 600 млн долларов.

Весь товарооборот Беларуси в этом периоде вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 25,4% - до 16,88 млрд долларов

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