Последнее обновление: 26.08.2019 09:18

Власти РБ обещают медикам повышение зарплат на 20%

Белорусские власти обещают повысить зарплаты медицинским работникам на 20% в 2020 году, заявил в эфире белорусского ТВ министр здравоохранения Владимир Караник.

«На 2020 год планируется повышение в 20%», - сказал министр.

По его словам, повышение будет осуществляться одновременно с изменением структуры выплат медикам: будет резко повышен базовый оклад и сокращено количество надбавок.

"На сегодняшний момент был маленький оклад и 44 надбавки, которые устанавливались либо главный врачом, либо представителем на местах. Всегда был какой-то элемент субъективизма", - отмети Караник.

По его словам, количество надбавок будет сокращено до 13.

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