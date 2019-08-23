Последнее обновление: 23.08.2019 15:27

Румас: Средняя зарплата в Беларуси уже 1055 рублей

Среднемесячная зарплата в Беларуси «нарастающим итогом» выросла до 1055 рублей, сообщил сегодня премьер РБ Сергей Румас.

"Мы сегодня получили цифры по заработной плате. Она растет. И цифра по июлю - Br1128. Средняя зарплата нарастающим итогом уже Br1055. Это несколько выше тех параметров, которые планировало правительство. И, соответственно, это на нас налагает дополнительные обязательства по поиску средств для того, чтобы зарплаты бюджетников, пенсии держались на установленных уровнях - 80% и 40% к средней заработной плате", - сообщил Румас на докладе у Лукашенко.

По его словам, сегодня «основной упор в деятельности правительства как раз на том, чтобы низкооплачиваемые категории получали достойную заработную плату".

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