Украина начала разведение войск в Золотом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с сегодняшнего дня начинается разведение сил и средств в Золотом.

Об этом он сказал журналистам перед началом инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.По его словам, до встречи в «нормандском формате» будет разведение на тех участках, которые были согласованы, передает УНИАН.

«В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня... Оно только началось. За вчерашний день СММ ОБСЕ готовилась, привезла дополнительные наряды. Это их задача, как они это будут обеспечивать. Мы хотим, чтобы этот процесс был абсолютно нейтральный, прозрачный. В Золотом последний обстрел был 17 октября, то есть 10 дней назад... Дальше будет Петровское», - сказал Пристайко.

23 октября Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе - Станице Луганской, Золотом и Петровском, а также после прекращения обстрелов.