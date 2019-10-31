Цена нефти растет на ожиданиях поддержки экономики КНР

Мировые цены на нефть в четверг утром растут в ожидании поддержки экономики КНР после слабой статистики ее состояния в стране.

По состоянию на 9:00 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33%, до 60,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,25%, до 55,2 доллара за баррель.

Нефть дорожает после публикации статистики из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали ее рост. Предполагается, что власти Китая, являющегося одним из крупнейших мировых потребителей нефти, пойдут на поддержку национальной экономики.