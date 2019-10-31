Последнее обновление: 31.10.2019 09:56

Цена нефти растет на ожиданиях поддержки экономики КНР

Мировые цены на нефть в четверг утром растут в ожидании поддержки экономики КНР после слабой статистики ее состояния в стране.

По состоянию на 9:00 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33%, до 60,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,25%, до 55,2 доллара за баррель.

Нефть дорожает после публикации статистики из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали ее рост. Предполагается, что власти Китая, являющегося одним из крупнейших мировых потребителей нефти, пойдут на поддержку национальной экономики.

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование